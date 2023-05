Alluvione Emilia-Romagna, mezzo anfibio al lavoro a Conselice

EMBED





(LaPresse) - In Emilia Romagna 1.121 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso: 301 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 506 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. A Conselice, nel Ravennate, la situazione rimane critica, con grande parte del centro inondata: per i soccorsi impiegato il mezzo anfibio dei vigili del fuoco