Maltempo Friuli, vigili del fuoco salvano turisti: avevano ignorato l'allerta rossa

Due comitive di turisti, una belga e una tedesca, ignorano l'allerta rossa e si stabiliscono sul greto del Tagliamento . Quando la piena arriva, rischiano di essere trascinati via ma vengono salvati in extremis dai vigili del fuoco. Nel primo caso, avvenuto a Pinzano poco prima delle 2 del mattino, i turisti belgi, provenienti dall'Austria, avevano parcheggiato il camper vicino al fiume ignorando l'allerta meteo. Sono rimasti bloccati ma, grazie a una complessa operazione di salvataggio, sono stati salvati con il loro mezzo già parzialmente sommerso. Nel secondo caso, verso le 6 del mattino, una coppia tedesca era rimasta bloccata con un fuoristrada a Valvasone-Arzene a causa dell'innalzamento delle acque. Anche in questo caso sono stati tratti in salvo, stavolta con un elicottero, e accompagnati al Pronto Soccorso per un principio di ipotermia. Entrambi i veicoli sono rimasti semidistrutti dalla forza del fiume e presto saranno recuperati appena possibile.