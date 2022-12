Il maltempo flagella il Sud, tromba d'aria nel crotonese

Il maltempo che ha investito pesantemente la costa jonica catanzarese si è spostato sulla confinante provincia di Crotone. Qui una tromba d'aria di notevole potenza ha investito in particolare la zona di Isola Capo Rizzuto abbattendo alberi e coltivazioni e causando l'evacuazione volontaria di numerose case. Tromba d'aria anche in Salento, nubifragi nel messinese. A Venezia, l'attivazione del Mose in tutte le bocche di porto, ha salvato la città dall'acqua alta. A Ischia proseguono intanto le ricerche dell'ultima vittima della frana di 8 giorni fa. (LaPresse)