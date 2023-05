Maltempo Emilia-Romagna, Calderone: "Obiettivo mettere in sicurezza aziende e lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2023 Il nostro obiettivo è quello di mettere in sicurezza il lavoro e soprattutto le aziende e i lavoratori di questi territori interessati dal maltempo: sarà necessario verificare con attenzione le realtà interessate da fenomeni atmosferici e dall'alluvione e predisporre strumenti per accompagnare il percorso dei prossimi mesi con attenzione agli adempimenti che le aziende sono chiamate a fare in materia lavoristica, contributiva e relativamente ai versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone al termine del vertice convocato dal Ministro Musumeci per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva, in aiuto alla Regione Emilia Romagna devastata dal maltempo. Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev