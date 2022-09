Maltempo, Coldiretti: 61 eventi estremi in 3 giorni

Sull'Italia si sono abbattuti ben 61 eventi estremi negli ultimi tre giorni tra nubifragi, tempeste di vento, violente grandinate e trombe d'aria. È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sugli effetti dell'ultima ondata di maltempo che ha provocato danni e vittime nelle Marche, sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). La violenta perturabazioe ondata di maltempo si è abbattuta sulla Penisola in un 2022 che si classifica fino ad ora in Italia come il più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di quasi un grado (+0,99 gradi) rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate (-40%), secondo l'analisi della Coldiretti su dati Eswd e Isac Cnr. «Le manifestazioni temporalesche violente - precisa l'associazione - si sono quindi abbattute su terreni secchi che non riescono ad assorbire l'acqua che cade e tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti».