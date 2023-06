Maltempo, bomba d'acqua Brindisi: strade come fiumi

Diverse strade sono state chiuse a Brindisi dagli agenti della polizia locale, per gli allagamenti conseguenti a alla bomba d'acqua che questa mattina ha interessato la città creando disagi alla circolazione. Stando a quanto reso noto dal comando della polizia locale, sono chiuse al traffico la strada dei Pittachi, via Tor Pisana, il sottopasso del canale Patri e il lungomare Amerigo Vespucci. Gli agenti e i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono al lavoro per soccorrere diversi automobilisti in panne. "Uscire solo se strettamente necessario". È l'appello del comandante della polizia locale di Brindisi, Antonio Orefice, tenuto conto della situazione che si è venuta a creare in città da questa mattina a causa della bomba d'acqua. (LaPresse)