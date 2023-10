Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna

EMBED





(LaPresse) Il maltempo che si sta abbattendo sul centro nord ha fatto scattare l'allerta rossa in Emilia Romagna. Esondazioni nel Piacentino con famiglie evacuate e strade invase da fango e acqua. In provincia di Parma si cerca un uomo disperso da ieri. Le piogge hanno fatto parzialmente crollare un ponte sul fiume Taro. Le forti precipitazioni hanno portato alla chiusura di diverse scuole. I sindaci invitano la popolazione alla massima prudenza. Prolungata l'allerta arancione sul Centro Levante della Liguria. Sotto osservazione il livello dei corsi d'acqua anche in Toscana. A Vicenza chiusi i parchi. Attesi abbondanti rovesci anche in Campania.