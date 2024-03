Maltempo, Alpi sepolte dalla neve. Allerta arancione in Emilia-Romagna

(Lapresse) Si intensifica l'ondata di maltempo su gran parte dell'Italia. La Protezione Civile ha emesso allerta arancione in Emilia-Romagna, dove le forti piogge hanno provocato due frane vicino a Parma. Allerta gialla in Toscana, Piemonte – dove c'è rischio valanghe per nevicate a basse quote – e Liguria, dove si temono onde alte fino a 3 metri e straripamenti di fiumi e torrenti. Allerta gialla anche in alcuni settori del Veneto, Lombardia e Sardegna. Problemi anche in Val d'Aosta, dove una valanga ha ostruito l'ingresso di una galleria, isolando l'alta valle di Gressoney.