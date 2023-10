Maltempo a Milano, auto immerse nel fango e strade allagate

Caos a Milano dopo che una bomba d'acqua si è abbattuta sulla città all'alba di martedì 31 ottobre. Le precipitazioni – secondo il servizio metereologico – nella zona Nord ha raggiunto i 31 millimetri di acqua all’ora. A causa delle forti piogge il Seveso "è esondato a livelli che non si vedevano dal 2014", ha detto l’assessore alla sicurezza di palazzo Marino Marco Granelli. Le immagini mostrano la situazione attuale in viale Fulvio Testi, viale Giovanni Suzzani e piazzale Istria: le auto cercano di muoversi tra i fiumi di fango mentre alcune persone camminano per le strade allagate con le buste di plastica fino alle ginocchia. (LaPresse)