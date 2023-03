Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , è arrivato a Casal di Principe, nel Casertano, per una serie di iniziative in ricordo di don Peppe Diana, sacerdote ucciso dalla camorra nel 1994. Prima tappa del Capo dello Stato è il cimitero di Casale, per far visita alla tomba del sacerdote. Ad accoglierlo il sindaco Renato Natale. (LaPresse)