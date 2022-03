Mafie, Don Ciotti: «Ragazzi stufi delle parole, servono i fatti»

«E' una città meravigliosa Napoli, una città di fantasia, creativa, con le sue ferite e contraddizioni, ma con la sua grande positività. Era stato combinato questo incontro per 6mila persone al massimo e i familiari delle vittime. I ragazzi si sono riversati in migliaia, i ragazzi sono stanchi delle parole, vogliono fatti e concretezza. La dimostrazione che hanno voglia di portare un loro contributo per il cambiamento». Così il presidente di Libera don Luigi Ciotti al termine della manifestazione che ha visto in piazza decine di migliaia di persone a Napoli nel giorno della memoria delle vittime innocenti di tutte le mafie.