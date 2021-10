Mafia: nove arresti a Bari per l'omicidio di un 24enne

Nove arresti da parte dei Polizia di Bari: in manette alcuni esponenti del clan mafioso Parisi/Palermiti, accusati, a vario titolo, di una serie di reati. Tra questi, spiccano l'omicidio del 24enne Michele Walter Rafaschieri, ucciso nel quartiere Carbonara di Bari la mattina del 24 settembre 2018, e il tentato omicidio del fratello maggiore, Francesco Alessandro Rafaschieri, rimasto con le gambe paralizzate per via dei colpi d'arma da fuoco. Gli assassini identificati dai poliziotti rispondono ai nomi di Giovanni Palermiti, figlio del boss Eugenio Palermiti, e Filippo Mineccia, che avevano pianificato il delitto con l'aiuto di vari complici. Tra loro, anche Domenico D'Arcangelo, comandante della Polizia Municipale del comune di Sammichele di Bari. Quest'ultimo, aveva incaricato un'agente di redigere un falso verbale di violazione del codice della strada a carico di Palermiti, nel quartiere Japiga di Bari, in modo da creare un alibi al figlio del boss. Il movente dell'omicidio è stato associato alla faida tra i clan Parisi/Palermiti e il clan Strisciuglio, combattuta per il controllo dello spaccio di droga nel capoluogo pugliese tra il 2017 e il 2018. (LaPresse)