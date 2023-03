Roma, la super-criminale Jeff Joy arrestata ed estradata in Italia: era tra i 100 latitanti più pericolosi al mondo

Termina con l'arrivo all'aeroporto italiano di Roma Ciampino la lunga latitanza di Jeff Joy una 48enne nigeriana, ricercata dal 2010 anche in campo internazionale con 'red noticè per associazione per delinquere, riduzione in schiavitù, tratta di persone, sfruttamento della prostituzione, condannata in via definitiva alla pena di tredici anni.

La donna è una delle poche donne inserite nell'elenco dei 100 latitanti pericolosi, redatto dal Gruppo Integrato Interforze per la Ricerca dei Latitanti della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come esponente di spicco della mafia nigeriana, cosiddetta black mafia, che per la sua pericolosità e la rete internazionale su cui opera è considerata una delle organizzazioni criminali emergenti più potenti al mondo, tanto da essere oggetto di un monitoraggio capillare in ogni Paese da parte del Segretariato Generale Interpol.