Auto bloccata nell'acqua, anziano salvato dalla polizia a Lugo

(LaPresse) Un anziano è stato salvato dai sommozzatori della polizia a Lugo, nel Ravennate. L'auto dell'uomo era rimasta bloccata in una strada allagata per il maltempo dopo le esondazioni dei fiumi Senio e Santerno che hanno provocato allagamenti in diverse zone del centro. "Chi si può portare ai piani alti ricordi di avere con sé cibo, acqua, eventuali medicine e il cellulare con il caricabatterie", l'appello del Comune.

Maltempo Emilia-Romagna, l'evacuazione di 40 appartamenti a Forlì