Lucca, si scava tra le macerie della palazzina esplosa

Ci sarebbe ancora una persona dispersa nella Lucchesia dopo l'esplosione di una palazzina. Continua dunque il lavoro dei vigili del fuoco a Montecarlo, provincia di Lucca, per l'esplosione e il successivo crollo di un’abitazione di campagna. Dopo il salvataggio di uomo, per le ricerche di una persona segnalata come dispersa, operano 45 unità del Corpo nazionale tra team USAR (Urban Search and Rescue) e cinofili. (LaPresse)