Locatelli: «Rischiamo pandemia non vaccinati come in Germania»

«Vi è un incremento di circolazione virale che in alcuni Paesi europei ha avuto impatto sui servizi, in Italia la situazione è significativamente più favorevole grazie ai vaccini e al mantenimento delle misure non farmacologiche come uso delle mascherine e distanziamento. Non dobbiamo abbassare la guardia, come dimostra quello che è successo in Friuli». Lo ha sottolineato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts). a "Buongiorno" su SkyTg24, facendo un punto sul quadro epidemiologico del momento.