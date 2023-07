Lite choc nel traffico a Palermo: calci e pugni sul cofano, poi Suv travolge l'auto di una famiglia e scappa via

Lite choc nel traffico a Palermo, Suv travolge l'auto di una famiglia e scappa via. Il video.

A Sferracavallo, tra via Rosario Nicoletti e via Sferracavallo, due automobilisti si sono resi protagonisti di una violenta lite per motivi sconosciuti. In un video diventato virale sui social sì vede il conducente di una Cinquecento XL colpire con una bottiglia di vetro il paraurti di una Skoda e nel mentre la moglie prendeva a calci lo sportello lato passeggero.

Il conducente della Skoda, a quel punto, non ci ha pensato due volte ed è andato addosso con la sua auto alla Cinquecento XL con marito e moglie che stavano rientrando in auto. E poi è scappato via.