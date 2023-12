La collega di Vanessa Ballan in lacrime: «Il suo sorriso era la cosa più bella»

Video di Lucia Russo

«Era una ragazza stupenda, mai ci saremmo aspettate una cosa del genere. Era così felice, per tutto, per la famiglia, per il bimbo che aspettava. Non si può arrivare a una tragedia così». A parlare, fuori dal Duomo di Castelfranco Veneto dove si sono celebrati i funerali di Vanessa Ballan, è una collega della 26enne. «Lavoravo con lei al supermercato - racconta in lacrime - la conoscevo da due anni. Abbiamo lavorato insieme fino a un mese fa; ne abbiamo passate tante ma arrivare a una fine così è il peggio che possa esistere». E di Bujar, il 41enne kosovaro in carcere per l'omicidio, dice: «Lo vedevo ma come tanti altri clienti, chi poteva dire che avrebbe mai fatto una cosa così? Vanessa con noi non si era confidata, magari aveva paura ma la teneva per sé. Andava avanti col sorriso, non manifestava segni di paura. Siamo davvero tutte traumatizzate».