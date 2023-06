Scomparsa a Firenze, anche i droni per cercare Kata

Sequestro di persona a scopo d'estorsione è l'ipotesi di reato con cui Dda e Carabinieri indagano per cercare Kata, la bambina di 5 anni scomparsa a Firenze sabato scorso. Impiegati anche droni e termocamere nelle ricerche. La madre della bimba ieri ha ripercorso la giornata della scomparsa con i pm. Poi ha avuto un nuovo malore ed è stata portata in ospedale: avrebbe assunto della candeggina. E sempre ieri hanno dato esito negativo i controlli effettuati dagli investigatori in alcuni alloggi Inpdap vicini all'edificio occupato, in cui la piccola viveva con la famiglia.