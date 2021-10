Ita, la nuova compagnia si chiama Ita Airways

«Il tema del nome è importante perché logo, nome, brand sono la sintesi di un'azienda. Abbiamo ben chiaro cosa vogliamo fare, abbiamo il cliente al centro. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere: Ita Airways. Alitalia è un nome storico, meraviglioso, che nel nuovo abbiamo voluto omaggiare». Lo ha detto Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita, nel corso dell'evento di inizio delle operazioni della nuova compagnia di bandiera. «Veniamo da un passato glorioso, gli uomini e le donne che hanno lavorato per 74 anni hanno portato in giro un brand, non vogliamo dimenticarcelo ma vogliamo dare una idea di novità perché siamo completamente nuovi. Manteniamo i colori, verde e rosso, che sono i colori di Italia e Alitalia». (LaPresse)