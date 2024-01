Inps, nel 2024 le pensioni minime salgono a 614,77 euro

Nel 2024, il trattamento minimo di pensione in Italia raggiungerà i 598,61 euro al mese, grazie a un aumento del 5,4% per il recupero dell'inflazione. Una norma della legge di Bilancio per il 2023 prevede un ulteriore incremento del 2,7% per le pensioni che non superano la soglia minima, portando l'importo complessivo a 614,77 euro al mese. L'Inps ha chiarito questi dettagli in unaper il 2024. La circolare include anche informazioni sulle percentuali di recupero dell'inflazione in base all'ammontare delle pensioni e specifica gli importi minimi per le pensioni sociali e gli assegni sociali nel 2024. L'importo annuo per il trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti e autonomi nel 2024 è fissato a 7.781,93 euro (per 598,61 euro al mese per 13 mensilità).