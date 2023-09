Persona investita da un treno, circolazione sospesa a Torino

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Torino Porta Susa e Torino Stura è stata sospesa a causa di un investimento mortale da parte di un treno avvenuto poco dopo le 11.30.. Questa interruzione riguarda sia le linee ferroviarie regionali che l'alta velocità, inclusi vari collegamenti come Sfm1 Rivarolo-Chieri, Sfm2 Pinerolo-Chivasso, Sfm4 Alba-Torino Stura, Sfm6 Asti-Torino Stura, Sfm7 Fossano-Torino Stura, Torino-Aosta e Torino-Milano. Al momento, è in corso una riorganizzazione dell'offerta ferroviaria, e un servizio di autobus è stato attivato per il tratto interessato.