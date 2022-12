Incidente a Verona, morto ragazzo di 16 anni: schianto furgone-tir. Gravi fratellino e padre

VERONA - Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente gravissimo avvenuto nel pomeriggio a Verona, nella zona sud della città, lungo la strada dell'Alpo. Il padre è ricoverato in codice rosso, così come l'altro figlio di 6 anni che accusa fratture multiple. L'incidente è avvenuto alle 15.40 di giovedì 1 dicembre. La famiglia viaggiava su un furgone che si è scontrato con un autocarro. La famiglia abita poco distante dal luogo dell'incidente. Dai primi riscontri della polizia locale, intervenuta con i vigili del fuoco, il furgone ha perso il controllo e si è scontrato con il mezzo pesante. Il pm di turno ha disposto il sequestro di entrambi i mezzi e analisi approfondite per valutare lo stato psico-fisico del camionista coinvolto nello scontro.