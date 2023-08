Incidente treno Torino, fiori sul luogo della tragedia

Potrebbe errore stato un errore di comunicazione, all'origine dell'incidente ferroviario nella stazione di Brandizzo, nel torinese. Uccisi cinque operai che erano al lavoro sui binari. Il macchinista del convoglio, che sfrecciava a 160 all'ora, non sapeva della loro presenza. Solo sfiorati e illesi altri due colleghi, portati in ospedale sotto shock. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte nei dintorni della stazione ferroviaria di Brandizzo. Identificate le vittime, il più giovane aveva 22 anni. La Procura di Ivrea ha aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio colposo plurimo contro ignoti. (LaPresse)