Incidente treno Brandizzo, Mattarella alla stazione rende omaggio a vittime

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Brandizzo per rendere omaggio alle 5 vittime della strage sul lavoro consumatasi ieri sera. Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Alberto Cirio, dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo e dal sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni. Il Capo dello Stato ha deposto un mazzo di fiori alla stazione del paese del torinese, dove i 5 operai sono stati travolti da un convoglio in transito mentre lavoravano sulla linea Milano-Torino, e si è fermato in raccoglimento. Dopo aver scambiato qualche battuta con le autorità locali, Mattarella è risalito in macchina.