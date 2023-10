S'indaga sulle cause del terribile incidente avvenuto a Mestre, in Veneto, in cui sono morte 21 persone, 15 i feriti. Nelle immagini della polizia si vede il punto in cui il bus è uscito di strada ed è precipitato dal cavalcavia per poi prendere fuoco. Si fanno i rilievi nel punto in cui il mezzo ha impattato con il guardrail prima di sfondarlo e fare un volo di circa 10 metri.