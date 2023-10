Incidente Mestre, 8 dei 15 feriti sono in terapia intensiva

8 dei 15 feriti nell'incidente del bus a Mestre sono attualmente in terapia intensiva, secondo fonti ospedaliere. Le vittime (21 in totale) e i feriti sono principalmente cittadini stranieri di diverse nazionalità, tra cui ucraini, tedeschi e spagnoli. Questa mattina, presso l'ospedale dell'Angelo a Mestre, dove sono 6 sei dei feriti (3 in terapia intensiva), sono giunti i primi parenti delle vittime. Per loro è stato messo a disposizione un supporto psicologico con sette psicologi e tre psichiatri.