Incidente bus a Mestre, Zaia: «Tutto fa pensare a malore autista»

"Tutto fa pensare a un malore, però è prudente non avanzare ipotesi e usare il condizionale. Guasto tecnico o altri fattori oggi non ci sono noti. Attendiamo anche il lavoro della magistratura e dei tecnici per capire la dinamica". Lo ha detto, a proposito del bus precipitato ieri sera da un cavalcavia a Mestre, il presidente del Veneto Luca Zaia, in visita questa mattina all'ospedale Dell'Angelo. Fonte video: Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev