Incidente bus a Mestre: «Bus a fuoco prima di cadere? Elettrico dà qualche perplessità. 4 feriti in grado di parlare»

EMBED





"Non so dire" se l'autobus abbia preso fuoco prima dell'incidente, "però ci sono le telecamere e capiremo anche questo, certo che è un autobus elettrico quindi qualche perplessità può anche nascere". Così Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine della sua visita all'ospedale di Mestre. "Tra i feriti - ha aggiunto - ci sono quattro pazienti che sono in grado di parlare, tra cui uno in rianimazione". Fonte video: Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it