Inchiesta Anas, Paolo Veneri esce dal tribunale senza fare dichiarazioni

Non ha rilasciato dichiarazioni alla stampa l’ex direttore appalti della nuova ANAS, Paolo Veneri, uno dei due dirigenti interdetti dal pubblico ufficio esercitato per l’azienda infrastrutturale. Veneri è stato convocato dal Gip presso il Tribunale di Roma nell'ambito dell’inchiesta per corruzione, traffico di influenze illecite e turbativa d’asta. La sua permanenza in Tribunale è durata circa un’ora e mezza. Al termine non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti che lo attendevano all’esterno di Piazzale Clodio. (LaPresse)