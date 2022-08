Albenga, incendio distrugge le case: 100 evacuati

Nel weekend maxi incendio nel Savonese. «Ieri avevamo circa 100 sfollati: di questi 35 li abbiamo mandati in alcuni alberghi ad Alassio, una piccola parte ha dormito nel centro di accoglienza il 'Salone dei Fiori' e la maggior parte è andata a stare da parenti. Ora però alcune decine di persone stanno rientrando nei loro alloggi. Sul posto ci sono i volontari e i Vigili del Fuoco. Ieri operavano due elicotteri e tre Canadair. A Borgo Verde stiamo facendo le verifiche dei danni alle palazzine, per fortuna nelle altre zone del Comune la situazione sta tornando alla normalità e i lavori di bonifica nelle aree bruciate sono in corso». Lo dice all'Adnkronos il sindaco di Villanova d' Albenga Pietro Balestra, facendo il punto della situazione.

(Video Twitter @stewe_02)