(LaPresse) Alcune persone sono state evacuate dai vani scala delle abitazioni adiacenti l'edificio in piazza Carlo Felice a Torino dove si è sviluppato un incendio. La colonna di fumo si vede anche a distanza. Sul posto, in zona stazione Porta Nuova, stanno intervenendo 3 squadre dei vigili del fuoco con 3 autoscale e un carro autoprotettore e sono state predisposte ambulanze per eventuali feriti.