Un incendio è divampato a Napoli sul versante della collina di Posillipo che affaccia sul quartiere Fuorigrotta. Le fiamme stanno interessando la vegetazione in una zona non abitata, ma c'è preoccupazione per la possibilità che raggiungono la vetta della collina dove si trovano case e l'ospedale Fatebenefratelli e a valle la stazione ferroviaria di Campi Flegrei. I canadair sorvolano le case per spegnere le fiamme.