(LaPresse) Alcuni dei parenti degli ospiti della casa di cura per Coniugi di Milano chiedono informazioni sui propri cari dopo l'incendio che ha coinvolto la struttura sanitaria, costata la vita a 6 persone. "Non siamo stati chiamati da nessuno, non abbiamo ancora avuto notizie", dicono ai giornalisti accorsi davanti alla struttura sanitaria.

Rogo in Rsa, Bertolè: l'incendio è partito e si è limitato a una stanza