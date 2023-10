Incendio Calenzano, l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio ha colpito un'area boschiva a San Pietro in Casaglia, nel comune di Calenzano ( Firenze ). Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, squadre di antincendi boschivi regionali e due elicotteri della flotta regionale. Un elicottero dei Vigili del fuoco con squadre a terra ha protetto le abitazioni. L'incendio ha coinvolto circa 3,5 ettari di bosco e oliveto. Attualmente, l'incendio a Calenzano è sotto controllo e sono in corso le operazioni di spegnimento, come riferito dai vigili del fuoco. L'elicottero Drago 60 si è spostato verso un altro incendio in corso a Rufina (Firenze), dove è coinvolto un uliveto.