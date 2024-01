Incendio al cementificio di Caravate, 20 vigili del fuoco in azione per lo spegnimento

(Agenzia Vista) Varese, 10 gennaio 2024 Venti vigili del fuoco in azione a Caravate per un incendio ha interessato un deposito di materiale di scarto in un cementificio in via Primo Maggio. Le fiamme sono state confinate al solo stabile adibito allo stoccaggio degli scarti. Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev