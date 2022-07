Incendio sul Carso, i lavoratori bloccati lasciano Trieste con le imbarcazioni

«A seguito del blocco autostradale e ferroviario causato dal rogo che sta interessando dalla giornata di ieri il Carso triestino, la Regione si è attivata per mettere in atto alcuni servizi sostitutivi a favore di quanti devono partire e raggiungere Trieste. Ciò avviene sia con una spola per superare il blocco ferroviario sia con un servizio di trasporto marittimo, operato dal Delfino Verde Navigazione che collega Monfalcone e Trieste». A darne notizia è l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti.

«Al momento - spiega Pizzimenti - l'Autostrada A4 è ancora chiusa. Per chi è diretto a Trieste da Palmanova ultimo casello d'uscita possibile rimane quello di Villesse. Per chi arriva da Trieste l'ultima uscita possibile del raccordo invece è quella di Sistiana; chiusi invece gli svincoli di Duino e Lisert, mentre si può rientrare a Redipuglia ma solo in direzione Venezia». Per quanto riguarda il resto della viabilità, «la strada Statale 55 »del Vallone« è ancora chiusa. Dalle prime informazioni sembra che in alcuni tratti l'asfalto dell'arteria abbia subito dei danni a causa dell'incendio. Si dovrà quindi verificare se e quando sarà possibile riaprirla. Percorribile invece la statale 14 da Monfalcone a Sistiana, ma essendo l'unico accesso a Trieste l'arteria risulta essere sotto forte stress a causa del traffico». Sul fronte ferroviario resta bloccato il traffico ferroviario tra Trieste e Monfalcone «sicuramente fino alle 16 e con tutta probabilità anche oltre.