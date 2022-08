Incendio nel Savonese: chiuso l'aeroporto di Albenga

(LaPresse) Prosegue da 36 ore il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco impegnate tra le zone di Albenga e Arnasco, nel Savonese, per un incendio boschivo. Durante la notte tutte le squadre del Comando di Savona, supportate da 38 unità giunte in rinforzo dalle sedi di Genova, Piacenza, Torino, Cuneo e Bergamo, hanno lavorato per contrastare le fiamme alimentate dal forte vento di Maestrale. Sulla zona stanno operando anche due canadair della flotta aerea nazionale. È chiuso l'aeroporto di Albenga, mentre al momento la circolazione lungo l'Aurelia Bis tra gli svincoli di Albenga e di Alassio risulta interrotta.