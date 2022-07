Incendi in Versilia, le immagini della termocamera del drone

(LaPresse) Versilia ancora alle prese con l'emergenza incendi, in particolare continuano a bruciare le colline di Massarosa. Dalla notte oltre 100 vigili del fuoco hanno lavorato tra le frazioni di Fibialla, Gualdo, Valpromaro e Piazzano, dove un drone, dotato di termocamera, ha sorvolato l'area. Proprio a Piazzano le squadre hanno arrestato l’avanzare del fronte di fuoco, evitando il coinvolgimento del centro abitato, già evacuato in precedenza. Proseguono anche le operazioni di spegnimento degli incendi che da due giorni sono divampati sul Carso, nei territori compresi tra Doberdò del Lago (GO) e la provincia di Trieste. Per tutta la notte 60 Vigili del fuoco sono stati impegnati con 20 automezzi, dall’alba in volo due Canadair.

Incendio in un campo a Corbara di Orvieto. Vigili del Fuoco al lavoro da ore, sospesa e riattivata l'energia elettrica