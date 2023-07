Incendi Sicilia, a Palermo auto e case distrutte. «Abbiamo perso tutto»

EMBED





(LaPresse) Il fuoco ha distrutto completamente la loro casa e adesso non sanno dove andare e cosa fare. I roghi in Sicilia sono costati carissimo alla famiglia Meli: siamo a Borgo Nuovo, un quartiere di Palermo. Qui il fuoco ha divorato un'intera abitazione e le auto vicine. I proprietari ora denunciano l'assenza di qualsiasi tipo di assistenza da parte delle istituzioni. "Abbiamo perso tutto e noi non sappiamo dove andare", dice quasi in lacrime la signora Franca.