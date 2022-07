Incendi a Massarosa, Giani: «Trovati inneschi»

La procura di Lucca indaga per incendio boschivo doloso per il rogo che ha devastato per giorni le colline di Massarosa. Il governatore toscano Giani annuncia che "sono stati trovati inneschi". Sotto controllo l'enorme incendio scoppiato sul Carso, Canadair in azione in Friuli. Italia ancora nella morsa del caldo, che sarà eccezionale fino a lunedi' con picchi attorno ai 40 gradi di giorno e notti 'tropicali'. Una tregua dall'afa e calo delle temperature arriverà grazie anche a temporali previsti nel nord Italia a inizio settimana. Il picco di calore nei prossimi tre giorni.