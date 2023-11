È di Giulia Cecchettin il cadavere della giovane donna ritrovato nei pressi del lago di Barcis. Lo conferma la procura di Venezia. Il corpo era in un canalone tra il lago di Barcis e Piancavallo, in provincia di Pordenone, più precisamente in località Pian delle More. Sul posto si sta portando il pm di turno, Andrea del Missier.