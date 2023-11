«Guardia di Finanza, fermo!», l'irruzione nel covo degli spacciatori

Laha eseguito sette custodie cautelari in carcere nei confronti di persone coinvolte in attività di traffico internazionale di stupefacenti ( Fentanyl ), fabbricazione e immissione di valuta contraffatta, e riciclaggio. Un piacentino di 51 anni, già arrestato in passato per fabbricazione di euro falsi, è considerato la mente dell'organizzazione. L'uomo è accusato di fungere da tramite tra la Cina e l'America per il traffico di Fentanyl. L'operazione, coordinata con la collaborazione della DEA americana, ha coinvolto l'irruzione nell'appartamento del 51enne, dove è stata anche scoperta un'officina artigianale per la produzione di euro e franchi svizzeri falsi, ritenuti di alta qualità e capaci di eludere i sistemi di sicurezza degli ATM svizzeri e di altri paesi europei. Il piacentino è oggetto di una richiesta di estradizione negli Stati Uniti, in seguito a un caso di overdose mortale causato dal Fentanyl da lui fornito.