Ottantacinque persone sono state salvate dopo che un traghetto ha iniziato ad affondare al largo della costa di Trieste il mercoledì 12 giugno. Laha dichiarato che nove membri dell'equipaggio e 76 passeggeri sono stati tratti in salvo e portati al porto di Grado senza riportare ferite. Guarda il video per scoprire di più su questo drammatico salvataggio in mare.