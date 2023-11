Manovra, Giuseppe Conte incontra il segretario della Uil Bombardieri

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2023 Al via le controaudizione del Movimento 5 Stelle sulla manovra. Il leader del movimento Giuseppe Conte ha accolto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, alla testa di una delegazione della Uil. Saranno ascoltati, anche nei prossimi giorni, sindacati e associazioni datoriali per ragionare delle esigenze del comparto in vista dell'attività emendativa del gruppo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it