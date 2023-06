Giulia Tramontano, pm alle donne: «Non andate all'incontro della spiegazione»

(LaPresse) "Che cosa è di veramente importante che questa vicenda deve insegnare a noi donne? Che non bisogna mai andare all'incontro della spiegazione". Lo ha detto il procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella, nella conferenza stampa in Procura a Milano sull'omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal compagno a Senago (MI) mentre era incinta al settimo mese. Presenti alla conferenza anche la pm Alessia Menegazzo e il Comandante provinciale dei Carabinieri, Iacopo Mannucci Benincasa. "È un momento da non vivere mai, perché è estremamente pericoloso", ha aggiunto.

