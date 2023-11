Giulia Cecchettin, il papà esce di casa per andare a riconoscere la figlia nella zona di Barcis

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, esce dalla sua casa di Vigonovo nella tarda mattinata di oggi, 18 novembre, quando l'incubo peggiore si è avverato. Già a metà mattina si parlava del ritrovamento di un corpo nella zona di Barcis, con il passare dei minuti si è poi appreso che quel corpo è di una giovane donna, fino alla consapevolezza che quella giovane donna trovata in un canalone è Giulia. Ad attendere in strada il papà della ragazza, i carabinieri con la comandante della compagna di Chioggia per condurlo nella zona di Barcis dove è stato trovato il corpo della ragazza. Occhi bassi e volto teso è salito nell'auto dei carabinieri e si è dileguato.

Giulia Cecchettin come è morta? Colpita e caricata in auto, poi il corpo gettato nel lago di Barcis