Giulia Cecchettin, la sorella Elena: «Non serve minuto di silenzio»

"Un minuto di silenzio per Giulia non è necessario, bisogna prendere questa storia come esempio perché non riaccada in futuro. Dobbiamo proteggere le ragazze del futuro e del presente". Lo dice ai cronisti fuori dalla casa a Vigonovo Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, la ragazza di 22 anni trovata morta sabato in provincia di Pordenone. Per l’omicidio è stato arrestato in Germania l’ex fidanzato di Giulia, Filippo Turetta. (LaPresse)