Giulia Cecchettin e Filippo, l'auto tracciata al confine con l'Austria

(LaPresse) Vanno avanti le ricerche di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, gli ex fidanzati scomparsi nel Venenziano sabato scorso. La targa dell'auto del giovane è stata tracciata ieri sera al confine con l'Austria. Si cerca anche a San Candido, in Trentino Alto Adige. Trovati brandelli di tessuto di abiti femminili sull'argine del fiume Muson ricadente nel tratto di Stigliano, nel comune di Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. La procura di Venezia non avrebbe ancora aperto un fascicolo con le ipotesi di reato di omicidio o istigazione al suicidio.