Gigi Riva, camera ardente a Cagliari: domani i funerali

(LaPresse) Allo Stadio di Cagliari aperta alle 14 la camera ardente di Gigi Riva, il bomber dello scudetto e leggenda del calcio italiano scomparso ieri sera all'età di 79 anni per un arresto cardiaco. Centinaia le persone in fila per rendere omaggio al campione, presente tutta la squadra rossoblù, guidata dal presidente Giulini. Domani alle 16, nel capoluogo della Regione, i funerali nella Basilica di Bonaria. In occasione delle esequie, sarà lutto cittadino con le bandiere della Sardegna a mezz'asta. Oggi pomeriggio l'aula della Camera ha osservato un minuto di silenzio in ricordo di Riva.